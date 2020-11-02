Немецкий ретейлер сообщает клиентам, что начнёт поставлять PS5 раньше срока

Немецкий ретейлер Media Markt начал связываться с клиентами, чтобы сообщить им, что начнёт отгрузку PS5 12 ноября — ровно за неделю до выхода консоли в Европе, сообщает немецкое издание Playfront.de. Официального заявления от Sony или Media Market по этому поводу ещё не было.
Ранее прошла информация, что релиз PlayStation 5 в ряде стран Европейского союза может быть отложен или перенесён из-за ограничительных мер, вызванных распространением коронавируса нового типа. Такой информацией поделился один из пользователей форума Reddit, которому сказали в магазине GAME UK, что Sony велела прекратить принимать предоплаты из-за локдауна в Великобритании, Франции и Германии. Позже этот пост был удалён модераторами ресурса.
PlayStation 5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. Ещё через неделю — 19 ноября — консоль должна появиться в России и остальных странах.
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