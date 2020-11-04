Новый баг в FIFA 21: на поле появляется голый по пояс футболист с красной карточкой в руке

Игроки в футбольный симулятор FIFA 21 обнаружили новый баг после последнего обновления игры, из-за которого по полю будет бегать голый по пояс игрок с красной карточкой в руке. Как сообщил YouTube-блогер Максим Maxwell Маркин, критическая ошибка происходит в режиме карьеры.
Фото: Maxwell / YouTube
Чтобы воспроизвести баг, нужно перейти во вкладку «Молодёжный состав» и подписать лучшего по рейтингу игрока. После этого футболиста необходимо включить в стартовый состав и начать матч. В этом случае на поле окажется игрок с непрорисованной футболкой и красной карточкой в руке, которую он не выпускает даже во время празднования забитых мячей.
Ранее сообщалось, что в FIFA 21 обнаружили баг, из-за которого вам при любом счёте в матче засчитывалось поражение. Для его воспроизведения нужно произвести замену после пропущенного гола.
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