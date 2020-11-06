«Амонг Ас» на ПК, Mac, Android и iOS: как скачать и бесплатно играть

В этой заметке мы расскажем, как скачать и установить Among Us, присоединившись к миллионам людей, играющих в неё на мобильных устройствах, ПК и Mac.

Among Us — игра с простейшей формулой. Ваша задача — либо найти предателя, если вы играете за мирного члена экипажа космического корабля, либо уничтожить всех жителей. Независимо от того, сотрудничаете вы со своей командой или играете роль самозванца, пытаясь тайно убить членов экипажа, прежде чем они вас раскусят, вы должны быть всегда на шаг впереди.

И если вы хотите приятно провести время, повеселиться и пообщаться с друзьями и другими игроками, то получить доступ к игре можно не только через магазины приложений на iOS или Android, но и в Steam, правда, предварительно заплатив за неё 133 рубля. Но существует ещё один способ сыграть в Among Us на ПК и Mac, причём совершенно бесплатно.

Как скачать и играть в Among Us бесплатно на ПК и Mac:

Скачайте и установите эмулятор BlueStacks Android на ПК или Mac. Выполните вход в Google, чтобы получить доступ к Play Store. Найдите Among Us в строке поиска в правом верхнем углу. Установите Among Us. После завершения установки запустите Among Us. Приятной игры!

Это официальный эмулятор, и мы рекомендуем использовать именно его, хотя существуют другие подобные программы типа GameLoop, позволяющие играть во многие мобильные игры на ПК.