Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

«Почему все трогают её за грудь?» Как игроки отреагировали на появление Дуа Липы в FIFA 21

«Почему все трогают её за грудь?» Как игроки отреагировали на появление Дуа Липы в FIFA 21
Киберспорт / FIFA 0

Разработчики FIFA 21 добавили в игру знаменитостей, которые никак не связаны с футболом. Среди них оказалась певица Дуа Липа, появление которой в FIFA вызвало бурное обсуждение.

Самый распространённый вопрос в «Твиттере» от фанатов игры звучит так: «Почему все трогают её за грудь?» Действительно, как можно заметить, после того как певица забивает гол, к ней подбегают тиммейты и начинают прикасаться к её груди.

Один из пользователей предположил, что певице забыли прописать нужные анимации, поэтому остальные члены команды поздравляют её, как поздравляли бы парня.

Более подробно рассмотреть модель Дуа Липы и её характеристики можно на картинке ниже.

Помимо Дуа Липы в FIFA 21 были добавлены Льюис Хэмилтон, Даниэль Рикардо, DJ Snake, Дэвид Бекхэм, Фред и Джоэл Эмбиид. Все эти звёзды доступны для игры в режиме Volta Football.

В FIFA 21 добавили Дэвида Бекхэма, Льюиса Хэмилтона, Дуа Липу и других знаменитостей
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020