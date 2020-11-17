«Почему все трогают её за грудь?» Как игроки отреагировали на появление Дуа Липы в FIFA 21

Разработчики FIFA 21 добавили в игру знаменитостей, которые никак не связаны с футболом. Среди них оказалась певица Дуа Липа, появление которой в FIFA вызвало бурное обсуждение.

Самый распространённый вопрос в «Твиттере» от фанатов игры звучит так: «Почему все трогают её за грудь?» Действительно, как можно заметить, после того как певица забивает гол, к ней подбегают тиммейты и начинают прикасаться к её груди.

Один из пользователей предположил, что певице забыли прописать нужные анимации, поэтому остальные члены команды поздравляют её, как поздравляли бы парня.

Более подробно рассмотреть модель Дуа Липы и её характеристики можно на картинке ниже.

Помимо Дуа Липы в FIFA 21 были добавлены Льюис Хэмилтон, Даниэль Рикардо, DJ Snake, Дэвид Бекхэм, Фред и Джоэл Эмбиид. Все эти звёзды доступны для игры в режиме Volta Football.