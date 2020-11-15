В FIFA 21 добавили Дэвида Бекхэма, Льюиса Хэмилтона, Дуа Липу и других знаменитостей

В FIFA 21 можно будет сыграть не только за настоящих футболистов — разработчики добавили в игру музыкальных исполнителей и известных спортсменов из других видов спорта.

Ими можно сыграть в режиме уличного футбола Volta. Заметим, что среди игроков, добавленных в FIFA 21, есть знаменитости, которые никак не связаны с футболом. Речь идёт о таких звёздных персонах, как Дуа Липа, Льюис Хэмилтон, Джоэл Эмбиид или DJ Snake.

Певица Дуа Липа в FIFA 21

Полный список знаменитостей, добавленных в FIFA 21:

Дуа Липа

Льюис Хэмилтон

Даниэль Риккардо

DJ Snake

Джоэл Эмбиид

Фред

Дэвид Бекхэм

Volta Football в FIFA 21 — онлайновый режим, который отличается от стандартного режима 11 на 11. Вы можете набирать в состав действующих и бывших футболистов, знаменитых людей из мира музыки, спорта и моды, играть с друзьями в кооперативе против искусственного интеллекта или настоящих игроков и заниматься кастомизацией персонажей.