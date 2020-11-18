Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Стримеры разозлились на Twitch, который теперь продаёт партнёрство за 5 долларов

Стримеры разозлились на Twitch, который теперь продаёт партнёрство за 5 долларов
Киберспорт 0

Канадский лейбл электронной танцевальной музыки MonsterCat объединился с Twitch, чтобы предложить стримерам музыку по доступной цене, а вдобавок ещё и партнёрство. В теории союз двух компаний должен был облегчить жизнь стримерам, но на практике он их только разозлил.

Требования для получения статуса партнёра Twitch лёгкие: достаточно заплатить $ 5, иметь 50 подписчиков на канале, в среднем 3 зрителя на трансляциях и настримить 8 часов.

И тут возникают вопросы. Некоторые стримеры годами работали, чтобы получить статус партнёра, который сейчас можно купить всего за $ 5. Требования очень простые и их легко выполнить. Возмущения стримеров в социальных сетях в такой ситуации вполне понятны.

«Ужасная идея. Зачем утруждать себя упорным трудом, чтобы заработать что-то, когда вы можете просто заплатить за это», — пишет стример под никнеймом BowTieDaniels.

Присоединиться к программе очень просто. Достаточно перейти на официальную страницу MonsterCat, зарегистрироваться и заполнить заявку. Ну что, ожидаем теперь большого количества людей со статусом партнёра, даже если на их канале мало подписчиков?

Статус партнёра на Twitch позволяет получать доход от сервиса.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020