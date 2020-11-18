Стримеры разозлились на Twitch, который теперь продаёт партнёрство за 5 долларов

Канадский лейбл электронной танцевальной музыки MonsterCat объединился с Twitch, чтобы предложить стримерам музыку по доступной цене, а вдобавок ещё и партнёрство. В теории союз двух компаний должен был облегчить жизнь стримерам, но на практике он их только разозлил.
Требования для получения статуса партнёра Twitch лёгкие: достаточно заплатить $ 5, иметь 50 подписчиков на канале, в среднем 3 зрителя на трансляциях и настримить 8 часов.
И тут возникают вопросы. Некоторые стримеры годами работали, чтобы получить статус партнёра, который сейчас можно купить всего за $ 5. Требования очень простые и их легко выполнить. Возмущения стримеров в социальных сетях в такой ситуации вполне понятны.
«Ужасная идея. Зачем утруждать себя упорным трудом, чтобы заработать что-то, когда вы можете просто заплатить за это», — пишет стример под никнеймом BowTieDaniels.
Присоединиться к программе очень просто. Достаточно перейти на официальную страницу MonsterCat, зарегистрироваться и заполнить заявку. Ну что, ожидаем теперь большого количества людей со статусом партнёра, даже если на их канале мало подписчиков?
Статус партнёра на Twitch позволяет получать доход от сервиса.
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