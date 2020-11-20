17-летний игрок в Minecraft получил от блогера MrBeast 3,8 млн рублей

Один из самых популярных игровых блогеров в YouTube Джимми MrBeast Дональдсон с 46 млн подписчиков (ещё 10 млн подписчиков он имеет на своём втором, неосновном канале) провёл соревнование в Minecraft. Главным призом этого соревнования стали $ 50 тыс., или 3,8 млн рублей.
В соревновании приняли участие 100 игроков. Им было необходимо за один час создать в творческом режиме Minecraft максимально похожие на настоящие фермы.
Победителем стал 17-летний игрок под никнеймом Crusty 435, который создал впечатляющую ферму с ветряной мельницей, конюшней и пыльником над полем. Он получил $ 50 тыс., а видео с конкурсом собрало более 5 млн просмотров.
Видео опубликовано на YouTube-канале MrBeast Gaming.
Блогер постоянно проводит какие-то интересные конкурсы и соревнования, а победителям дарит большие денежные суммы. Но MrBeast так щедр не только с игроками. Известно, что он отсылает огромные суммы в различные благотворительные организации, помогает детской исследовательской больнице Св. Иуды и приютам для бездомных животных в Лос-Анджелесе.
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