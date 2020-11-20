AMD продемонстрировала трассировку лучей на видеокартах RX6000

Производитель компьютерного «железа» AMD показал видеоролик, на котором демонстрируется трассировка лучей на новых видеокартах RX6000.

Видео опубликовано на YouTube-канале AMD.

Демонстрация поддерживает DirectX Raytracing, AMD FidelityFX и Microsoft DirectX 12 Ultimate.

В самой демоверсии используются и инновационные, и классические способы освещения и затенения. Это значит, что трассировка лучей не обрабатывает все отражения на картинке. Однако при этом представлен объёмный туман, глубина резкости, глобальное освещение в реальном времени и текстуры 8K.

Видеокарты 6000-й серии собраны на архитектуре RDNA 2. Топовая видеокарта Radeon RX 6900 XT получилась достаточно мощной, чтобы соперничать с RTX 3090. В тестах она показывает сравнимую производительность с видеокартой NVIDIA. Видеокарта оснащена 16 ГБ видеопамяти типа GDDR6. Она будет выпущена 8 декабря 2020 года. Её цена составит $ 999.