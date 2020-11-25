Новый герой в Dota 2 выйдет не в конце ноября, а в середине декабря

Valve рассказала, когда в Dota 2 появится новый герой. Он выйдет не 30 ноября, как было задумано, а в середине декабря. Известно, что новый персонаж будет женского пола.
«Наш первоначальный план относительно нового героя был рассчитан на 30 ноября, однако ей нужно немного больше времени, чтобы приспособиться к зиме. Мы выпустим её вместе с патчем 7.28 в середине декабря», — говорится в официальном блоге.
Последний раз разработчики выпускали новых героев в Dota 2 — 26 ноября 2019 года. Тогда вместе с обновлением The Outlanders в игре появились персонажи Void Spirit и Snapfire.
Помимо информации о новом герое, Valve рассказала, когда начнётся Dota Pro Circuit 2021. Старт нового сезона намечен на 18 января 2021 года, апогеем которого станет The International 10.
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