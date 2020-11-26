Among Us проверили на опасность в Казахстане. Родители хотели её запретить для детей

Родители добились проверки игры Among Us в Казахстане на вредность, сообщает tengrinews.kz. Экспертиза была проведена Министерством информации и общественного развития.

Власти отреагировали на беспокойство родителей, которые считают Among Us опасной для здоровья детей. Паника была поднята после заявления директора одной из местных школ.

«Родители, пожалуйста, проверьте у ваших детей, не играют ли они в Among Us. Есть такая игра, кажется безобидной с виду «бродилкой-ходилкой», но на самом деле она ведёт к самоубийствам. Если на первый взгляд посмотреть, ходит человечек непонятный, и там даются задания. Сначала они безобидные, но потом даются страшные задания. Может, кто слышал, что у нас такой несчастный случай приключился с девочкой в 34-й школе — она повесилась. Она это сделала именно из-за этой игры. То есть ей дали задание. Об этом сейчас и учителя в школах детям говорят, чтобы ни в коем случае в эти игры не играли», — говорилось в сообщении директора.

Родители, беспокоящиеся о своих чадах, попросили властей проверить Among Us. Комитет по охране детей отреагировал на запрос и направил его в Министерство информации и общественного развития. После проверки министерство выступило с ответным заявлением:

«В игре можно общаться через текущий чат или с помощью приложения Discord, которое позволяет обмениваться голосовыми сообщениями. Вся переписка ведётся между пользователями в самой игре, другим участникам она недоступна.



При этом выявить, какого рода идёт переписка между участниками игры, не представляется возможным. В связи с этим министерство не имеет возможности сделать выводы о наличии противоправного контента, в том числе признаков склонения участников игры к суициду.



При этом министерство отмечает, что в соответствии с законодательством Казахстана каждый родитель несёт персональную ответственность за своего ребёнка и должен самостоятельно проверять, чем занимается его ребёнок в информационном пространстве, с кем он переписывается и на какие темы», — говорится в ответном сообщении от министерства.

Among Us — популярная онлайн-игра, построенная на противостоянии жителей и мафии.