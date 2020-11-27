Предзагрузка Cyberpunk 2077 стартовала для некоторых пользователей PlayStation 5

У некоторых пользователей PlayStation 5 началась предварительная загрузка видеоигры Cyberpunk 2077. Первым на возможность скачать соответствующие файлы обратил внимание один из пользователей портала DTF.
Интересно, что ранее сообщалось, что предзагрузка станет доступной 8 декабря, а размер клиента без учёта патча нулевого дня составит 71 Гб. Исходя из скриншота, предоставленного пользователем DTF, установка требует не более 57 Гб свободного места на накопителе.
Ранее стало известно, что в Cyberpunk 2077 можно будет отключить отображение обнажёнки. Это подтвердил один из разработчиков, глава отдела контроля качества Cyberpunk 2077 Лукаш Бабель.
Напомним, 27 октября авторы Cyberpunk 2077 сообщили о переносе релиза игры с ноября на 10 декабря. Это был уже третий перенос с начала года.
20 ноября авторы обновили системные требования Cyberpunk 2077, представив семь разных спецификаций — для видеокарт с поддержкой технологии трассировки лучей и без поддержки.
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