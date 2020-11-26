Стала известна дата предзагрузки Cyberpunk 2077

Похоже, что переносов одного из самых долгожданных игровых проектов года больше не будет. Предварительная загрузка Cyberpunk 2077 начнётся за два дня до даты релиза, то есть 8 декабря, сообщает аккаунт PlayStation Game Size в «Твиттере».

Размер клиента на PlayStation 4 без учёта патча нулевого дня и других обновлений составит 71 Гб. Сколько игра будет весить на Xbox One и PC, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что в Cyberpunk 2077 можно будет отключить отображение обнажёнки. Это подтвердил один из разработчиков, глава отдела контроля качества Cyberpunk 2077 Лукаш Бабель.

Напомним, 27 октября авторы Cyberpunk 2077 сообщили о переносе релиза игры с ноября на 10 декабря. Это был уже третий перенос с начала года.

20 ноября авторы обновили системные требования Cyberpunk 2077, представив семь разных спецификаций — для видеокарт с поддержкой технологии трассировки лучей и без поддержки.