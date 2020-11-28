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Sony блокирует приставки пользователей, продающих активацию PS Plus

Sony блокирует приставки пользователей, продающих активацию PS Plus
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Sony начала программно блокировать работу приставок пользователей, которые продают активацию на контент из PS Plus Collection.

Стало известно, что некоторые предприимчивые владельцы новых консолей компании Sony начали продавать активацию на игры PS4, но оказалось, что компания может удалённо ограничить доступ к приставке как пользователю, предложившему сделку, так и тому, кто приобрёл подобную активацию.

Продавцы накапливали на устройстве до 50 аккаунтов покупателей, после чего получали блокировку в PlayStation Network на несколько месяцев и пожизненную блокировку приставки.

Блокировка пользователя

Блокировка пользователя

Фото: https://games.mail.ru/pc/news/2020-11-27/sony-nachala-banit-vladelcev-ps5-prodayushih-aktivaciyu-ps-

Sony мотивирует свои действия тем, что продажа активации — это нарушение условий пользовательского соглашения.

PlayStation 5 появилась на полках российских магазинов с 19 ноября. Началась уже вторая волна предзаказов на консоли компании Sony.

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