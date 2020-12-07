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Американец купил на eBay кирпич вместо PlayStation 5

Американец купил на eBay кирпич вместо PlayStation 5
Киберспорт / Другие игры 0

Покупатель из США приобрёл у перекупщиков на eBay кирпич за $878 вместо PlayStation 5, сообщает Eurogamer. В США консоль нового поколения стоит около $499, то есть почти в два раза дешевле. Мошенники упаковали бетонный блок в настоящую коробку из-под PlayStation 5 без видимых повреждений, поэтому во время оплаты товара мужчина не заподозрил обман.

Покупатель обратился в полицию, но правоохранительные органы не стали возбуждать дело, а посоветовали жертве мошенников не приобретать товары у продавцов с нулевым рейтингом, а также обратиться к компании eBay — посреднику, через которого была совершена сделка.

Чем закончилась история неизвестно, но представители eBay рекомендуют покупателям тщательно проверять не только продавца, но и сами объявления.

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