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Совладелец FaZe: s1mple мог перейти в нашу организацию. Он сам просил о трансфере

Совладелец FaZe: s1mple мог перейти в нашу организацию. Он сам просил о трансфере
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Совладелец киберспортивной организации FaZe Clan Юсеф Faze Apex Абдельфаттах назвал пять звёздных игроков, которые в разное время могли перейти в Faze.

Одним из них оказался один из лучших игроков мира, лидер организации NAVI Александр s1mple Костылев. По словам Юсефа, украинец сам обращался к нему с просьбой организовать трансфер. Обе стороны были заинтересованы в сотрудничестве, но сделка не состоялась.

Стоит отметить, что самые активные слухи о переходе s1mple в Faze муссировались в СМИ в конце 2018 года.

Другими игроками, которые вошли в список, стали два профессиональных игрока в Call of Duty Мэттью Nadeshot Хааг и Гектор HECZ Родригес, которые сейчас руководят 100 Thieves и OpTic Gaming, а также киберспортсмен в Fortnite Коди Clix Конрод и комик Дэвид Добрик.

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