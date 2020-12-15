Пользователь reddit оптимизировал Cyberpunk 2077 и получил на 1080 Ti стабильные 60 FPS

Пользователь форума reddit под никнеймом Thephoenix рассказал, как смог добиться стабильных 60 FPS на высоких настройках графики и в разрешении 2К на видеокарте GTX 1080 Ti.

У игрока компьютер со следующей конфигурацией:

Процессор: i7 4790K @ 4.4 GHz

Видеокарта: EVGA GeForce GTX 1080 Ti

Оперативная память: 32 Гб DDR3

Игра установлена на SSD, Windows установлена на SSD.

Пользователь заметил, что процессор и видеокарта в игре не загружены больше чем на 60%. При этом видеокарта потребляет в игре всего 100 Вт. Игрок является разработчиком на C# и очень хорошо разбирается в конфигурационных файлах, поэтому решил проверить, что мешает игре, чтобы задействовать мощность процессора и видеокарты на максимум.

Пользователь решил прописать новые значения для PoolCPU и PoolGPU — видимо, эти два параметра как раз отвечают за нагрузку процессора и видеокарты. Пользователь рекомендует прописывать в первом случае 50% от общего объёма оперативной памяти, установленной в системе, а во втором — весь доступный объём видеопамяти. В первом случае он назначил 16 Гб VRAM для процессора и 11 Гб VRAM для видеокарты. Изначально там было указано 1536 Мб и 3 Гб.

Было

Стало

После проделанных действий пользователь говорит, что его FPS вырос до стабильных 60 FPS на высоких настройках графики и разрешении 2К, когда раньше он играл на разрешении Full HD при 30-50 FPS на самых низких настройках. При этом время загрузки сократилось с 20 секунд до 2. Ознакомиться с инструкцией пользователя можно по этой ссылке.