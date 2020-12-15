В российских магазинах появилась новая партия цифровой версии PlayStation 5

Крупная российская сеть «М-Видео» сообщила о поступлении в магазин новой партии PlayStation 5 Digital Edition. «Консоль поступила в полном объёме и отправится по магазинам всей страны уже 15 декабря», — говорится на официальной странице магазина во «ВКонтакте».
Что касается PS5 с дисководом, то эта версия консоли поступает в магазин частями. «В первую очередь мы отправляем предзаказы туда, где для доставки требуется время. На этой неделе мы ожидаем оставшуюся часть PS5 с дисководом, которую в кратчайшие сроки отправим покупателям Москвы и Санкт-Петербурга, они доедут за один-два дня. Доставка в регионы занимает время. Фактически, пока консоли доедут туда, мы уже получим вторую часть нашей поставки и распределим её по МСК и СПБ. В итоге с учётом обширной географии нашей страны большинство покупателей должны получить свою консоль примерно в одно время», — говорит магазин.
- 15 декабря 2020
-
15:00
-
14:38
-
13:31
-
12:58
-
12:21
-
12:15
-
11:33
- 14 декабря 2020
-
22:42
-
19:28
-
18:49
-
18:47
-
17:24
-
12:32
-
12:23
-
10:05
- 13 декабря 2020
-
22:04
-
20:05
-
16:21
-
10:22
-
09:44
-
02:05
-
00:26
- 12 декабря 2020
-
23:11
-
21:10
-
20:25
-
13:32
-
13:08
-
12:31
-
11:32
-
10:53
-
07:44
- 11 декабря 2020
-
21:19
-
16:50
-
16:12
-
13:57