В российских магазинах появилась новая партия цифровой версии PlayStation 5

Крупная российская сеть «М-Видео» сообщила о поступлении в магазин новой партии PlayStation 5 Digital Edition. «Консоль поступила в полном объёме и отправится по магазинам всей страны уже 15 декабря», — говорится на официальной странице магазина во «ВКонтакте».

Что касается PS5 с дисководом, то эта версия консоли поступает в магазин частями. «В первую очередь мы отправляем предзаказы туда, где для доставки требуется время. На этой неделе мы ожидаем оставшуюся часть PS5 с дисководом, которую в кратчайшие сроки отправим покупателям Москвы и Санкт-Петербурга, они доедут за один-два дня. Доставка в регионы занимает время. Фактически, пока консоли доедут туда, мы уже получим вторую часть нашей поставки и распределим её по МСК и СПБ. В итоге с учётом обширной географии нашей страны большинство покупателей должны получить свою консоль примерно в одно время», — говорит магазин.