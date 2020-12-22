Сооснователь продал акции CDPR на $ 57 млн за несколько дней до релиза Cyberpunk 2077

Сооснователь и бывший генеральный директор CD Project RED Михал Кичиньски продал акции комании на 213,5 млн злотых ($ 57,7 млн) за несколько дней до появления первых оценок Cyberpunk 2077, сообщил один из пользователей Reddit.

Сообщается, что это произошло 4 декабря. Предположительно, к этому моменту уже были разосланы для обзора первые копии Cyberpunk 2077.

Фото: https://www.reddit.com/user/AngeIV404/

Кичиньски продал акции по цене 443 польских злотых за штуку. В день релиза игры акции компании начали стремительно падать — их цена составила 287 злотых за штуку. В Cyberpunk 2077 было обнаружено огромное количество технических проблем, чем очень недовольны игроки. После удаления игры из PlayStation Store акции продолжили терять в цене, стоимость снизилась до 262 злотых.