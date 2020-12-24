Золотарёв: для меня s1mple — лучший в мире. Надеюсь, он обойдёт ZywOo в борьбе за топ-1

Генеральный директор организации NAVI Евгений Золотарёв назвал Александра s1mple Костылева лучшим игроком Counter Strike: Global Offensive уходящего года.



«Хочу написать своё мнение по поводу лучшего игрока мира 2020 года. Возможно, немного смазанное командой завершение сезона и помешает Сане выиграть титул, тем не менее для меня он точно топ-1. И хоть я и не могу быть объективен в этом вопросе, но уже 20 лет моей жизни связаны с CS, и могу сказать со стопроцентной уверенностью: он уникально одарённый игрок. Но самое главное — я не знаю никого, кто так же сильно любил бы эту игру, как s1mple, так что я всё-таки очень надеюсь на его победу, он заслужил», — написал Золотарёв в своём телеграм-канале.



По мнению многочисленных экспертов, s1mple является одним из двух претендентов на звание «Игрок года» по версии портала hltv.org. Вторым кандидатом на награду считается игрок Team Vitality Матье ZywOo Эрбо.