Инсайдер: Rockstar отменила разработку Bully 2 из-за Red Dead Redemption 2 и GTA 6

Инсайдер Rockstar Tez2 сообщил, что разработка GTA 6 началась в 2015-м, а затем замедлилась из-за большой нагрузки на штат студии. Одновременно с GTA 6 студия разрабатывала Red Dead Redemption 2 и Bully 2. В итоге Rockstar решила пожертвовать Bully 2, отменив или заморозив её.

Теперь прошло уже более двух лет с момента запуска Red Dead Redemption 2. Фанаты студии предполагают, что сейчас Rockstar занята созданием шестой части GTA. Инсайдеры считают, что игра готова на 60-70%, в то время как игровой журналист Джейсон Шрайер уверен, что GTA 6 не будет выпущена в ближайшее время, так как находится на ранней стадии разработки.

Учитывая, что в 2021 году Rockstar выпустит пятую часть на консолях нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X, было бы разумно предположить, что шестая часть выйдет не раньше 2022 года. Вряд ли студия захочет сталкивать две своих масштабных игры в одно время.