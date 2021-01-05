ASUS призвал готовиться к повышению цен на материнские платы и видеокарты

Тайваньский производитель потребительской электроники и компьютерной техники ASUS предупредил покупателей о повышении цен на видеокарты и материнские платы в начале 2021 года. Основная причина повышения — возросшие затраты на производство комплектующих.
По словам куратора группы ASUS в «Фейсбуке», цены возросли как на производство компонентов, так и на грузоперевозки. Удерживать цены на прежнем уровне производитель больше не может.
Ранее стало известно, что дистанционное обучение и удалённая работа привели к проблемам с поставками. Чтобы удовлетворить спрос, мировые производители ПК добавляли поставщиков и искали новые варианты для быстрой доставки. Этого было недостаточно, так как многие заводы, производящие комплектующие для ПК, закрылись. Эксперты считают, что спрос на железо продолжится и в 2021-м, а дополнительно выделяемые государством и предприятиями деньги для приобретения новой компьютерной техники продлят дефицит комплектующих до 2022 года.
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