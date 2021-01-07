14‑летний геймер и его отец побили мировой рекорд в Call of Duty: Warzone

Португальский стример Бруно Nistaf Сильва, которому исполнилось лишь 14 лет, и его отец побили мировой рекорд по количеству убийств в Call of Duty: Warzone в парных матчах. Играя в дуэте, за один матч им удалось уничтожить 79 соперников. Предыдущий рекорд составлял 76 убийств.
Основной вклад в рекордный результат внёс 14-летний Nistaf — на его счету 61 убийство, что также стало его личным рекордом (предыдущий лучший результат Бруно — 48 фрагов). Его отец оформил 18 убийств.
Скриншот взял из трансляции Twitch-канала Nistaf.
Call of Duty: Warzone — компьютерная игра в жанре многопользовательского шутера от первого лица и королевской битвы, разработанная компаниями Infinity Ward и Raven Software и изданная Activision 10 марта 2020 года для ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Warzone позволяет вести многопользовательскую онлайн-борьбу между 150—200 игроками, находящимися в вымышленном городе Верданске.
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