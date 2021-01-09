Стримерша Карина: современные США — тоталитарный совок 1979 года, с ЛГБТ вместо комсомола

Известная стримерша Карина прокомментировала события, происходящие в США. Напомним, в Капитолии произошли столкновения сторонников президента США Дональда Трампа и охраны. В итоге погибло несколько человек.



«Вы меня спрашиваете про вчерашние события в Капитолии? Ну что тут можно сказать. Во-первых, толком ничего сказать нельзя. Стримлю на американском сервисе. Фотки выкладываю тоже на американском. Видео выпускаю (выпускала) тоже на американском.

Там сейчас такой напряг у них, если что-то скажешь, не согласовав с официальной линией партии, выдают волчий билет моментально. То есть это даже не публичное какое-то порицание — санкции выдаст администрация сервисов.

Смайлик погчамп убрали, потому что стример не осудил происходящее в Капитолии. Вы сами всё прекрасно понимаете. Чего тут рассказывать.

Второе. Про современную Америку. Современная Америка — это тоталитарный совок 1979 года, с ЛГБТ на месте комсомола, корпоративным менеджментом на месте КПСС, сексуальной репрессией на месте сексуальной репрессии и зарёй социализма на месте зари социализма.

Но разница в том, что в совок 1979 года можно было привезти джинсы из Америки, а сегодняшняя Америка — это такой совок, в который джинсы уже никто не привезёт», — написала стримерша в «Инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Карины.