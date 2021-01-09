Стримерша Карина: современные США — тоталитарный совок 1979 года, с ЛГБТ вместо комсомола

Известная стримерша Карина прокомментировала события, происходящие в США. Напомним, в Капитолии произошли столкновения сторонников президента США Дональда Трампа и охраны. В итоге погибло несколько человек.
«Вы меня спрашиваете про вчерашние события в Капитолии? Ну что тут можно сказать. Во-первых, толком ничего сказать нельзя. Стримлю на американском сервисе. Фотки выкладываю тоже на американском. Видео выпускаю (выпускала) тоже на американском.
Там сейчас такой напряг у них, если что-то скажешь, не согласовав с официальной линией партии, выдают волчий билет моментально. То есть это даже не публичное какое-то порицание — санкции выдаст администрация сервисов.
Смайлик погчамп убрали, потому что стример не осудил происходящее в Капитолии. Вы сами всё прекрасно понимаете. Чего тут рассказывать.
Второе. Про современную Америку. Современная Америка — это тоталитарный совок 1979 года, с ЛГБТ на месте комсомола, корпоративным менеджментом на месте КПСС, сексуальной репрессией на месте сексуальной репрессии и зарёй социализма на месте зари социализма.
Но разница в том, что в совок 1979 года можно было привезти джинсы из Америки, а сегодняшняя Америка — это такой совок, в который джинсы уже никто не привезёт», — написала стримерша в «Инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Карины.
- 9 января 2021
-
11:51
- 8 января 2021
-
23:12
-
23:00
-
21:05
-
19:09
-
17:14
-
16:00
-
13:58
-
13:38
-
09:57
-
09:35
- 7 января 2021
-
20:40
-
20:31
-
17:29
-
14:25
-
13:00
-
12:33
-
10:21
-
01:18
-
01:03
-
00:46
- 6 января 2021
-
19:11
-
17:55
-
00:10
- 5 января 2021
-
22:56
-
21:41
-
21:10
-
20:48
-
17:07
-
15:49
-
11:54
-
11:27
- 4 января 2021
-
18:20
-
17:38
-
16:36