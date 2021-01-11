Художник продемонстрировал процесс создания эффектной девушки в стилистике Among Us
Пользователь Roze Draw на своём канале в YouTube разместил видео, на котором демонстрируется процесс создания арта по мотивам игры Among Us. В течение 8 минут он создаёт изображение эффектной девушки в стилистике аниме из игры.
Видео можно посмотреть на канале Roze Draw в YouTube
Ранее сообщалось, что игра, пользовавшаяся в 2020 году невероятной популярностью среди стримеров и обычных пользователей, приносит своим создателям значительно меньше денег, чем другие проекты схожего типа.
Among Us — многопользовательская видеоигра на социальную дедукцию, разработанная компанией InnerSloth и выпущенная 15 июня 2018-го. Игра выполнена в космической тематике. В ней игроки случайным образом разделяются на две команды: члены экипажа и предатели.
Among Us: новая карта Airship уже доступна для игры, но пока лишь на одной платформе
Рекомендуем вам
- 11 января 2021
-
00:08
- 10 января 2021
-
23:43
-
14:07
-
13:09
-
10:14
- 9 января 2021
-
23:48
-
23:42
-
21:35
-
16:59
-
14:33
-
13:25
-
11:51
- 8 января 2021
-
23:12
-
23:00
-
21:05
-
19:09
-
17:14
-
16:00
-
13:58
-
13:38
-
09:57
-
09:35
- 7 января 2021
-
20:40
-
20:31
-
17:29
-
14:25
-
13:00
-
12:33
-
10:21
-
01:18
-
01:03
-
00:46
- 6 января 2021
-
19:11
-
17:55
-
00:10
Партнерский контент
Рекомендуем вам