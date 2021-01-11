Художник продемонстрировал процесс создания эффектной девушки в стилистике Among Us

Пользователь Roze Draw на своём канале в YouTube разместил видео, на котором демонстрируется процесс создания арта по мотивам игры Among Us. В течение 8 минут он создаёт изображение эффектной девушки в стилистике аниме из игры.

Видео можно посмотреть на канале Roze Draw в YouTube

Ранее сообщалось, что игра, пользовавшаяся в 2020 году невероятной популярностью среди стримеров и обычных пользователей, приносит своим создателям значительно меньше денег, чем другие проекты схожего типа.



Among Us — многопользовательская видеоигра на социальную дедукцию, разработанная компанией InnerSloth и выпущенная 15 июня 2018-го. Игра выполнена в космической тематике. В ней игроки случайным образом разделяются на две команды: члены экипажа и предатели.