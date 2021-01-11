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Художник продемонстрировал процесс создания эффектной девушки в стилистике Among Us

Художник продемонстрировал процесс создания эффектной девушки в стилистике Among Us
Киберспорт / Другие игры 0

Пользователь Roze Draw на своём канале в YouTube разместил видео, на котором демонстрируется процесс создания арта по мотивам игры Among Us. В течение 8 минут он создаёт изображение эффектной девушки в стилистике аниме из игры.

Видео можно посмотреть на канале Roze Draw в YouTube

Ранее сообщалось, что игра, пользовавшаяся в 2020 году невероятной популярностью среди стримеров и обычных пользователей, приносит своим создателям значительно меньше денег, чем другие проекты схожего типа.

Among Us — многопользовательская видеоигра на социальную дедукцию, разработанная компанией InnerSloth и выпущенная 15 июня 2018-го. Игра выполнена в космической тематике. В ней игроки случайным образом разделяются на две команды: члены экипажа и предатели.

Among Us: новая карта Airship уже доступна для игры, но пока лишь на одной платформе
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