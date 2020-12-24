Пользующаяся бешеной популярностью Among Us приносит создателям небольшие деньги

Многопользовательская Among Us, пользующаяся в 2020 году невероятной популярностью среди стримеров и обычных пользователей, приносит значительно меньше денег своим создателям, чем другие проекты схожего типа. Об этом говорится в исследовании аналитиков IGN.
Невзирая на то что зачастую создатели подобных игр наибольший доход черпают из мобильных приложений, в случае с Among Us ситуация зеркальная — версия для ПК, которая стоит $ 5, принесла создателям 64% выручки с августа по ноябрь. И это притом что на ПК в Among Us играет лишь 3% от всех пользователей.
Among Us — многопользовательская видеоигра на социальную дедукцию, разработанная компанией InnerSloth и выпущенная 15 июня 2018-го. Игра выполнена в космической тематике. В ней игроки случайным образом разделяются на две команды: члены экипажа и предатели.
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