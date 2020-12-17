Among Us: новая карта Airship уже доступна для игры, но пока лишь на одной платформе

Разработчики из InnerSloth долго дразнили игроков в Among Us новой картой, которая затем была официально представлена на декабрьской церемонии награждения Game Awards. Она станет доступна на всех платформах в начале 2021 года. Однако некоторые игроки уже сейчас могут на ней сыграть. Это касается только обладателей приставки Nintendo Switch, которым выпала уникальная возможность первыми протестировать Airship.

Местом действия карты является дирижабль. На нём игроков ожидают новые задачи и испытания. Карта имеет более высокий уровень цвета и детализации. Её главная особенность заключается в том, что она имеет несколько уровней. Игрокам предстоит перемещаться на движущихся платформах и подниматься по лестницам, чтобы попасть из одного уровня карты в другой.

Чтобы получить доступ к новой карте, вам нужно будет сделать следующее: