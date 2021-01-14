В CD Projekt RED рассказали, когда выйдут патчи и платные DLC для Cyberpunk 2077

CD Projekt RED выпустила видео, в котором извинилась перед игроками за Cyberpunk 2077 и рассказала, когда разработчики планируют выпустить патчи и улучшения для PS5 и Xbox Series X/S.

В ближайшие две недели выйдет крупный патч 1.1, а в феврале 2021 года разработчики планируют выпустить патч 1.2. До конца года выйдет несколько DLC, а патч с поддержкой консолей нового поколения стоит ожидать во второй половине года. Изначально первое дополнение хотели выпустить в начале этого года, но из-за плохой работоспособности игры на PlayStation 4 и Xbox One выпуск дополнений решили отложить на более поздний срок.

На вопрос, тестировали ли разработчики Cyberpunk 2077 на консолях старого поколения, глава студии Марчин Ивински подтвердил, что тестировали. «Как оказалось, во время тестирования не были обнаружены многие проблемы, с которыми вы столкнулись в игре. По мере приближения даты выхода мы ежедневно видели значительные улучшения и действительно верили, что добьёмся нужного качества с обновлением нулевого дня», — рассказал разработчик.

Видео опубликовано на YouTube-канале Cyberpunk 2077.