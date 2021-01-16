Как разрабатывали Cyberpunk 2077: переработки, неорганизованность и провал в планировании

Журналист Джейсон Шрейер расспросил 20 бывших и нынешних сотрудников студии CD Projekt RED и на основе их слов пересказал, что происходило во время разработки игры Cyberpunk 2077.
Главное из его слов:
— Многих сотрудников привлекали к сверхурочной работе ещё задолго до выхода игры. Некоторые работали по 13 часов в сутки, пять дней в неделю. Такой график выдержали не все.
— Тестировщики обнаружили много проблем, но на их исправление не было времени.
— Движок дорабатывали параллельно с разработкой игры.
— Основная разработка игры стартовала лишь в конце 2016 года — всё, что разрабатывалось до этого, было переписано, удалено или заброшено.
— До перезапуска в игре можно было управлять летающими машинами, стрелять из автомобилей, бегать по стенам, а игровой процесс был от третьего лица.
— Некоторые сотрудники были не согласны с мнением главы студии Адама Бадовски. Из-за разногласий с руководством несколько ведущих разработчиков покинули студию.
— 48-минутный геймплей, показанный разработчиками на E3 2018, оказался подделкой. Это был грамотно срежиссированный ролик. Не весь геймплей в ролике был настоящим.
Видео опубликовано на YouTube-канале YongYea.
— Сотрудники думали, что игра выйдет не раньше 2022 года, но руководство не хотело затягивать.
— Студии пришлось уменьшить масштаб города, чтобы сократить сроки разработки.
— Над игрой трудилось более 500 штатных сотрудников, в то время как над третьим «Ведьмаком» работало 240 сотрудников. Это породило неорганизованность и хаотичность в рабочем процессе.
— Целью руководства было выпустить Cyberpunk до выхода новых консолей.
— Некоторые разработчики понимали, что игра будет плохо работать на старых консолях, но руководство успокаивало их, сославшись на успех The Witcher 3.
— В конце 2019 года руководство осознало, что игра должна быть перенесена.
— Во время пандемии разработчики были вынуждены уйти на удалённый режим работы. Не имея доступа к настроенным консолям, разработчики запускали Cyberpunk на своих компьютерах, не имея представления, как игра будет работать на PS4 и Xbox One.
— Чем ближе подходило время ко дню выхода игры, тем больше разработчики понимали, что им требуется больше времени на тестирование игры и исправление багов и ошибок.
— Тестировщики жаловались на низкие зарплаты — они получали $ 400, работая сверхурочно.
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