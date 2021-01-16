Легендарный ветеран GeT_RiGhT заявил о приостановке карьеры в CS:GO

Team Dignitas на своём официальном канале в YouTube разместила видео — ветеран Counter-Strike Global Offensive Кристофер GeT_RiGhT Алесунд сообщил, что принял решение покинуть соревновательную сцену. В видео, адресованном фанатам, он заявил, что продолжит карьеру в качестве автора контента Team Dignitas.
Кроме того, Алесунд сказал, что отныне будет чаще вести трансляции не только по Counter-Strike: Global Offensive. В его планах также осуществлять стримы, где он будет рассказывать о популярных новинках игровой индустрии. Он намеревается стримить матчи и в League of Legends, Call of Duty: Warzone и Valorant. Стоит отметить, что легендарный ветеран не исключает возможности возвращения на профессиональную арену. В настоящее время он не готов объявить об окончательном завершении карьеры.
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