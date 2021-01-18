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RX 580 и GTX 1660 Super за 30 тыс. рублей. Видеокарты существенно поднялись в цене

RX 580 и GTX 1660 Super за 30 тыс. рублей. Видеокарты существенно поднялись в цене
Киберспорт 0
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Рост цен на криптовалюты привёл к высокому ажиотажу среди майнеров. Результатом этого ажиотажа стали пустующие прилавки и существенно поднявшиеся цены на видеокарты. «Ведомости» сообщают, что дефицит видеокарт продлится как минимум до середины 2021 года.

Дефицит видеокарт наблюдался и после выхода новой линейки видеокарт от NVIDIA и AMD, но криптовалюты только усугубили ситуацию. К отсутствию видеокарт в магазинах мы уже привыкли. Придётся привыкать и к новым ценам, которые точно вас не обрадуют.

Цены поднялись не только на новые модели, но и на видеокарты, которые принято считать бюджетными. Так, например, цена на видеокарты AMD Radeon RX 580 и GeForce GTX 1660 Super (если вы, конечно, найдёте их в магазинах) начинается от 30 тыс. рублей.

GTX 1660 Super

GTX 1660 Super

Фото: ozon.ru

Radeon RX 580

Radeon RX 580

Фото: ozon.ru

На вторичном рынке ситуация не лучше. Средняя цена на GTX 1660 Super — 23 тыс. рублей. Ещё месяц назад её можно было приобрести в магазинах за 18 тыс. рублей.

Фото: avito.ru

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