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EA представила символическую сборную 2020 года в FIFA 21. В ней нет Лионеля Месси

EA представила символическую сборную 2020 года в FIFA 21. В ней нет Лионеля Месси
Киберспорт / FIFA 0

На странице EA Sports в «Твиттере» была представлена символическая сборная 2020 года в FIFA 21.

Символическая сборная 2020 года в FIFA 2021

Мануэль Нойер («Бавария»)
Альфонсо Дэвис («Бавария»)
Серхио Рамос («Реал» Мадрид)
Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)
Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)
Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»)
Йозуа Киммих («Бавария»)
Криштиану Роналду («Ювентус»)
Роберт Левандовски («Бавария»)
Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»)

Всего в список номинантов вошло 70 футболистов. Символическая сборная года была выбрана с помощью голосования. Игроки, попавшие в неё, получат специальные карточки. Отдельным голосованием будет выбран дополнительный, 12-й игрок.

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