EA представила символическую сборную 2020 года в FIFA 21. В ней нет Лионеля Месси

На странице EA Sports в «Твиттере» была представлена символическая сборная 2020 года в FIFA 21.

Символическая сборная 2020 года в FIFA 2021

Мануэль Нойер («Бавария»)

Альфонсо Дэвис («Бавария»)

Серхио Рамос («Реал» Мадрид)

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)

Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)

Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»)

Йозуа Киммих («Бавария»)

Криштиану Роналду («Ювентус»)

Роберт Левандовски («Бавария»)

Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»)

Всего в список номинантов вошло 70 футболистов. Символическая сборная года была выбрана с помощью голосования. Игроки, попавшие в неё, получат специальные карточки. Отдельным голосованием будет выбран дополнительный, 12-й игрок.