EA представила символическую сборную 2020 года в FIFA 21. В ней нет Лионеля Месси
Киберспорт / FIFA 0
На странице EA Sports в «Твиттере» была представлена символическая сборная 2020 года в FIFA 21.
Символическая сборная 2020 года в FIFA 2021
Мануэль Нойер («Бавария»)
Альфонсо Дэвис («Бавария»)
Серхио Рамос («Реал» Мадрид)
Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)
Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)
Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»)
Йозуа Киммих («Бавария»)
Криштиану Роналду («Ювентус»)
Роберт Левандовски («Бавария»)
Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»)
Всего в список номинантов вошло 70 футболистов. Символическая сборная года была выбрана с помощью голосования. Игроки, попавшие в неё, получат специальные карточки. Отдельным голосованием будет выбран дополнительный, 12-й игрок.
Рекомендуем вам
- 22 января 2021
-
20:19
-
19:57
-
15:41
-
14:21
-
12:35
-
11:30
-
11:19
-
10:58
-
10:45
-
10:44
-
08:15
- 21 января 2021
-
20:44
-
20:05
-
17:51
-
15:00
-
13:47
-
11:22
- 20 января 2021
-
23:50
-
22:24
-
21:02
-
20:02
-
15:55
-
15:49
-
15:00
-
14:43
-
13:56
-
13:54
-
13:08
-
03:48
- 19 января 2021
-
22:58
-
22:47
-
19:02
-
18:00
-
15:21
-
00:54
Партнерский контент
Рекомендуем вам