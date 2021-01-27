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Игрок добился фантастической графики в гта 5

Игрок сделал графику в GTA 5 суперреалистичной
Киберспорт / Другие игры 0

Энтузиаст с YouTube-канала DubStepZz установил последние версии лучших графических модов для GTA 5 с поддержкой рейтрейсинга и использовал кастомный ReShade, превратив игру семилетней давности в современный проект с фантастической графикой.

Видео опубликовано на YouTube-канале DubStepZz.

В этот раз автор не стал использовать эффект мокрого асфальта на дорогах. Игроки остались в восторге от такой графики. Единственное, что им не понравилось, — это капли воды на экране.

Игра была запущена на мощной видеокарте GeForce RTX 3090 в разрешении 8К. Автор не уточнил, какие именно моды он использовал для достижения такой графики, но оставил ссылку на свой discord-канал, где как раз перечислил все моды, которые он использует в своих роликах.

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