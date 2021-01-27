Игрок сделал графику в GTA 5 суперреалистичной
Энтузиаст с YouTube-канала DubStepZz установил последние версии лучших графических модов для GTA 5 с поддержкой рейтрейсинга и использовал кастомный ReShade, превратив игру семилетней давности в современный проект с фантастической графикой.
Видео опубликовано на YouTube-канале DubStepZz.
В этот раз автор не стал использовать эффект мокрого асфальта на дорогах. Игроки остались в восторге от такой графики. Единственное, что им не понравилось, — это капли воды на экране.
Игра была запущена на мощной видеокарте GeForce RTX 3090 в разрешении 8К. Автор не уточнил, какие именно моды он использовал для достижения такой графики, но оставил ссылку на свой discord-канал, где как раз перечислил все моды, которые он использует в своих роликах.
Рекомендуем вам
- 27 января 2021
-
18:07
-
14:42
-
13:36
-
13:08
- 26 января 2021
-
23:54
-
21:28
-
17:02
-
15:53
-
14:34
-
14:07
-
09:15
- 25 января 2021
-
18:54
-
18:30
-
17:57
-
17:24
-
16:37
-
09:53
-
00:43
-
00:35
- 24 января 2021
-
23:24
-
22:58
-
20:59
-
20:26
-
10:53
- 23 января 2021
-
15:27
-
14:27
-
13:33
-
13:06
-
11:51
- 22 января 2021
-
21:45
-
20:19
-
19:57
-
15:41
-
14:21
-
12:35
Партнерский контент
Рекомендуем вам