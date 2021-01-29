Хавбек «Локомотива» Игнатьев сыграет на турнире по CS:GO
Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Владислав Игнатьев сыграет на турнире по Counter-Strike: Global Offensive «Лига звёзд спорта», сообщает пресс-служба соревнований на официальном сайте.
Игнатьев сыграет за сборную футболистов, получившую название Strikers, вместе с другим игроком «Локомотива» Виталием Лысцовым и тремя победителями «Турнира звёзд спорта» — Владимиром Шолохом, Алексеем MAGA Никитенковым и Кириллом [FMS] t1zzEN Фатеевым. Первый матч команда проведёт 31 января, начало — в 20:00 мск, их соперником станет команда танцевального спорта под названием Flames.
«Лига звёзд спорта» стартовала в декабре 2020 года и продлится до июня. В турнире принимают участие представители 16 видов спорта.
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