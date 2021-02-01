RAMZES666 стал свободным агентом. Его контракт с Evil Geniuses закончился

Роман RAMZES666 Кушнарёв стал свободным агентом, сообщает пресс-служба Evil Geniuses в «Твиттере».
«Сегодня мы прощаемся с RAMZES666. Хотим поблагодарить Романа за время, проведённое в составе ростера EG по Dota 2», — говорится в сообщении.
«Вчера был мой последний день в EG, так что теперь я свободный агент. Хочу поблагодарить нашего коуча Бульбу за всё то, чему он меня научил, и за то, что поверил в меня после девятого «инта». Спасибо моим тиммейтам за отличное время вместе, а персоналу EG (Филу, Николь и всем остальным) — за организацию моей жизни в Америке и на турнирах. Ждём окончания первого сезона, а дальше back to Dota!» — прокомментировал Кушнарёв.
RAMZES666 присоединился к Evil Geniuses в сентябре 2019 года. Вместе с командой он занял четвёртое место на MDL Chengdu Major и второе — на мейджоре DreamLeague Season 13.
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