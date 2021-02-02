В США перепродано до 20% консолей PlayStation 5 и Xbox Series X

Перекупщики в США активно зарабатывают на консолях Xbox Series X и PlayStation 5. В официальных магазинах приобрести консоли уже нельзя, зато их продают на торговых площадках и аукционах. Естественно, что там покупателям приходится заметно переплачивать.

Как сообщает VGC, продажи PS5 уже достигли отметки в $ 143 млн. При этом перекупщики заработали на них $ 43,2 млн. Торговые площадки eBay, PayPal и SctockX заработали $ 15,9 млн.

Что касается Xbox Series X, то здесь продажи составили $ 79,68 млн. На долю перекупщиков пришлось $ 14,57 млн. Прибыль платформ и торговых площадок превысила $ 10 млн.

По словам инженера по обработке данных Майкла Дрисколла, в США от 10% до 20% всех консолей Xbox Series X и PlayStation 5 прошли через руки перекупщиков.