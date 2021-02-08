Самый эмоциональный ивент года. В World of Tanks завершилась Битва блогеров — 2021

В игре World of Tanks прошла третья Битва блогеров — наверное, одно из самых ожидаемых и эмоциональных танковых событий года. Участвовало четыре команды. Первый коллектив представляли блогеры Amway921 и KorbenDallas. Второй — бывшие игроки Natus Vincere по World of Tanks — LeBwa и Inspirer. Третий — Yusha и Vspishka. Четвёртый — EviL_GrannY и Near_You. Игроки могли выбрать любой из представленных коллективов.

В течение 10 дней шла ожесточённая борьба. Некоторые блогеры мотивировали своих игроков призами — консолями и внутриигровым золотом. На этом ивенте было всё: камбэки, оскорбления и попытки подкупа аудитории. В итоге места распределились следующим образом:



Amway921 и KorbenDallas — 333 871 027 набранных очков. Награда: 2 командира-блогера с уникальной озвучкой и нулевым навыком «Шестое чувство» + 3 открытых навыка.



LeBwa и Inspirer — 328 679 697 набранных очков. Награда: 2 командира-блогера с уникальной озвучкой и нулевым навыком «Шестое чувство» + 2 открытых навыка.



Yusha и Vspishka — 240 891 626 набранных очков. Награда: 2 командира-блогера с уникальной озвучкой и нулевым навыком «Шестое чувство» + 1 открытый навык.



EviL_GrannY и Near_You — 226 224 740 набранных очков. Награда: 2 командира-блогера с уникальной озвучкой и нулевым навыком «Шестое чувство» без навыков.

По информации сообщества WOT Express во «ВКонтакте», число участников в командах Битвы блогеров—2021 распределилось следующим образом:

Amway921 & KorbenDallas — 30,06% от общего числа участников

LeBwa & Inspirer — 27,98%

Yusha & Vspishka — 26,29%

EviL_GrannY & Near_You — 15,67%.

На предыдущей Битве блогеров первое место заняла LeBwa Team. На втором месте расположилась Yusha Team. На третьем — Korben Team. И на четвёртом месте — Amway921 Team.