Самый эмоциональный ивент года. В World of Tanks завершилась Битва блогеров — 2021

В игре World of Tanks прошла третья Битва блогеров — наверное, одно из самых ожидаемых и эмоциональных танковых событий года. Участвовало четыре команды. Первый коллектив представляли блогеры Amway921 и KorbenDallas. Второй — бывшие игроки Natus Vincere по World of Tanks — LeBwa и Inspirer. Третий — Yusha и Vspishka. Четвёртый — EviL_GrannY и Near_You. Игроки могли выбрать любой из представленных коллективов.
В течение 10 дней шла ожесточённая борьба. Некоторые блогеры мотивировали своих игроков призами — консолями и внутриигровым золотом. На этом ивенте было всё: камбэки, оскорбления и попытки подкупа аудитории. В итоге места распределились следующим образом:
Amway921 и KorbenDallas — 333 871 027 набранных очков. Награда: 2 командира-блогера с уникальной озвучкой и нулевым навыком «Шестое чувство» + 3 открытых навыка.
LeBwa и Inspirer — 328 679 697 набранных очков. Награда: 2 командира-блогера с уникальной озвучкой и нулевым навыком «Шестое чувство» + 2 открытых навыка.
Yusha и Vspishka — 240 891 626 набранных очков. Награда: 2 командира-блогера с уникальной озвучкой и нулевым навыком «Шестое чувство» + 1 открытый навык.
EviL_GrannY и Near_You — 226 224 740 набранных очков. Награда: 2 командира-блогера с уникальной озвучкой и нулевым навыком «Шестое чувство» без навыков.
По информации сообщества WOT Express во «ВКонтакте», число участников в командах Битвы блогеров—2021 распределилось следующим образом:
- Amway921 & KorbenDallas — 30,06% от общего числа участников
- LeBwa & Inspirer — 27,98%
- Yusha & Vspishka — 26,29%
- EviL_GrannY & Near_You — 15,67%.
На предыдущей Битве блогеров первое место заняла LeBwa Team. На втором месте расположилась Yusha Team. На третьем — Korben Team. И на четвёртом месте — Amway921 Team.
- 8 февраля 2021
-
13:27
-
12:33
-
11:09
-
09:19
-
00:31
- 7 февраля 2021
-
23:20
-
20:13
-
18:11
- 6 февраля 2021
-
23:30
-
20:55
-
17:07
-
16:51
-
00:45
- 5 февраля 2021
-
22:53
-
21:50
-
21:38
-
17:22
-
16:22
-
15:37
-
13:59
-
12:53
-
12:40
-
00:12
- 4 февраля 2021
-
21:49
-
20:53
-
19:04
-
18:01
-
16:58
-
16:42
-
15:08
-
13:10
- 3 февраля 2021
-
22:44
-
21:04
-
20:46
-
20:23