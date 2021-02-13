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На новом смайле PogChamp будет изображено лицо ящерицы

На новом смайле PogChamp будет изображено лицо ящерицы
Киберспорт 0
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Зрители Twitch определили, кто будет изображён на новом смайле PogChamp. В течение 35 дней стрим-платформа меняла стримеров, изображённых на смайле, а после завершения эксперимента открыла голосование. Победителем стала ящерица — именно её лицо будет изображено на обновлённом PogChamp на постоянной основе.

7 января администраторы Twitch сообщили, что собираются удалить один из самых популярных на платформе смайлов — PogChamp. Однако спустя сутки платформа изменила своё решение. Вместо старой версии смайла появилась новая — лицо на обновлённом смайле менялись каждые сутки.

PogChamp хотели удалить после того, как Райан Gootecks Гутиэррез, лицо которого было использовано в смайле, призвал к насилию в своём заявлении, посвящённом событиям в Капитолии. Платформа сочла его сообщение способствующим разжиганию ненависти и вражды.

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