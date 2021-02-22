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Valheim стала пятой игрой в истории Steam с пиковым онлайном более 500 тыс. человек

Valheim стала пятой игрой в истории Steam с пиковым онлайном более 500 тыс. человек
Киберспорт / Другие игры 0

Симулятор выживания в скандинавском сеттинге Valheim стал пятой игрой в истории Steam, пиковый онлайн которой превысил 500 тыс. человек, сообщает статистический сервис SteamDB.

По этому показателю Valheim обходят только PlayerUnknown's Battlegrounds (3,257 млн игроков), Counter-Strike: Global Offensive (1,309 млн), Dota 2 (1,295 млн) и Cyberpunk 2077 (1,054 млн).

Релиз Valheim состоялся 2 февраля. Игра находится в раннем доступе. Уже 19 февраля, спустя чуть больше двух недель после выхода, студия-разработчик The Iron Gate Team сообщила, что игра разошлась тиражом в 3 миллиона копий. Над проектом работали всего пять человек.

На данный момент Valheim доступна только в Steam для ПК на Linux и Windows.

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