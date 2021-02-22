Valheim стала пятой игрой в истории Steam с пиковым онлайном более 500 тыс. человек
Симулятор выживания в скандинавском сеттинге Valheim стал пятой игрой в истории Steam, пиковый онлайн которой превысил 500 тыс. человек, сообщает статистический сервис SteamDB.
По этому показателю Valheim обходят только PlayerUnknown's Battlegrounds (3,257 млн игроков), Counter-Strike: Global Offensive (1,309 млн), Dota 2 (1,295 млн) и Cyberpunk 2077 (1,054 млн).
Релиз Valheim состоялся 2 февраля. Игра находится в раннем доступе. Уже 19 февраля, спустя чуть больше двух недель после выхода, студия-разработчик The Iron Gate Team сообщила, что игра разошлась тиражом в 3 миллиона копий. Над проектом работали всего пять человек.
На данный момент Valheim доступна только в Steam для ПК на Linux и Windows.
Рекомендуем вам
- 22 февраля 2021
-
18:42
-
17:32
- 21 февраля 2021
-
21:47
-
21:19
-
20:05
-
10:48
- 20 февраля 2021
-
20:30
-
16:59
-
16:45
-
13:05
-
12:33
-
11:57
-
11:32
-
09:47
-
00:10
- 19 февраля 2021
-
21:43
-
19:51
-
18:35
-
17:08
-
00:35
- 18 февраля 2021
-
21:16
-
20:02
-
19:06
-
17:55
-
17:39
-
16:46
-
15:07
-
13:20
- 17 февраля 2021
-
23:56
-
23:43
-
23:20
-
19:25
-
19:08
-
10:25
-
09:49
Партнерский контент
Рекомендуем вам