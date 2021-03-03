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Суд между Apple и Epic Games пройдёт в мае

Суд между Apple и Epic Games пройдёт в мае
Киберспорт / Fortnite 0

Суд установил дату заседания по делу между Apple и Epic Games. Первое слушание пройдёт 6 мая.

Напомним, конфликт между компаниями возник в прошлом году. Epic Games обновил Fortnite, добавив возможность проведения прямых платежей без комиссионного сбора Apple в размере 30%. После этого компания удалила игру и аккаунт разработчика из App Store. Epic Games поддержали в Microsoft.

Глава Epic Games Тим Суини хочет доказать, что 30%-ная маржа в App Store несправедлива и противоречит понятию конкуренции. Линия защиты Apple, вероятно, будет ссылаться на данные Steam, которые помогут продемонстрировать определенные рыночные финансовые «нормы», сообщает Playground.

Ожидается, что судебные слушания продлятся до двух-трёх недель.

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