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Вьетнамец выдал PlayStation 5 за маршрутизатор, чтобы обмануть жену

Вьетнамец выдал PlayStation 5 за маршрутизатор, чтобы обмануть жену
Киберспорт 0
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Житель Вьетнама рассказал, как ему пришлось обмануть свою супругу, чтобы приобрести PlayStation 5.

Пользуясь необычным дизайном нового поколения консоли и не желая, чтобы его жена узнала о дорогой покупке, он выдал покупку за большой современный маршрутизатор. Молодой человек нанял сотрудника магазина, который в униформе местного сетевого провайдера пришёл к ним в дом, чтобы установить «маршрутизатор». На корпусе консоли была наклейка с контактами сервисного центра провайдера, что должно было развеять последние сомнения жены, сообщает Playground.

О том, опознала ли в итоге жена в покупке PlayStation 5, не уточняется. Ранее стало известно о том, как житель Тайваня солгал жене, что недавно приобретённая PlayStation 5 была очистителем воздуха. Вскоре жена узнала правду и заставила мужа продать консоль.

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