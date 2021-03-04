Вьетнамец выдал PlayStation 5 за маршрутизатор, чтобы обмануть жену

Житель Вьетнама рассказал, как ему пришлось обмануть свою супругу, чтобы приобрести PlayStation 5.



Пользуясь необычным дизайном нового поколения консоли и не желая, чтобы его жена узнала о дорогой покупке, он выдал покупку за большой современный маршрутизатор. Молодой человек нанял сотрудника магазина, который в униформе местного сетевого провайдера пришёл к ним в дом, чтобы установить «маршрутизатор». На корпусе консоли была наклейка с контактами сервисного центра провайдера, что должно было развеять последние сомнения жены, сообщает Playground.



О том, опознала ли в итоге жена в покупке PlayStation 5, не уточняется. Ранее стало известно о том, как житель Тайваня солгал жене, что недавно приобретённая PlayStation 5 была очистителем воздуха. Вскоре жена узнала правду и заставила мужа продать консоль.