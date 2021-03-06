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«На игру вылили слишком много грязи». Известный геймдизайнер заступился за Cyberpunk 2077

«На игру вылили слишком много грязи». Известный геймдизайнер заступился за Cyberpunk 2077
Киберспорт / Другие игры 0
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Известный ливано-шведский режиссёр и геймдизайнер Юсеф Фарес, являющийся осонователем Hazelight Studios, поддержал польскую компанию CD Projekt RED, заступившись за Cyberpunk 2077. Игру критиковали многие геймеры за оптимизацию, подвисание и некоторые другие моменты.

Во время беседы в прямом эфире в «Твиттере» с известным американским журналистом, продюсером и постоянным ведущим The Game Awards Джеффом Кейли речь зашла в том числе о Cyberpunk 2077.

«На Cyberpunk 2077 вылили слишком много грязи». Некоторые даже устроили настоящую охоту на ведьм», — приводит слова Фареса The Gamer.

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря 2020 года. Игра вышла одновременно во всех странах на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One. На консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series — игра доступна через обратную совместимость.

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