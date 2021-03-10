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Топового игрока по Overwatch обвинили в сексуальном насилии

Топового игрока по Overwatch обвинили в сексуальном насилии
Киберспорт / Другие игры 0

Клео Эрнандес, бывшая девушка Джея «Sinatraa» Вона – одного из лучших игроков Overwatch в мире – обвинила его в сексуальном насилии.

Эрнандес опубликовала в своём «твиттере» полноценный документ, где на девяти страницах подробно описаны некоторые эпизоды насилия над ней во время отношений с Воном.

«Если бы я включила все случившиеся эпизоды, то документ увеличился бы до 15 страниц. Я много раз звонила на горячую линию для подвергшихся сексуальному насилию. Провела более года терапии, пытаясь исцелить себя и вернуть то, что он отнял у меня», — призналась девушка.

Sinatraa стал лучшим игроком Overwatch по итогам 2019 года в составе команды San Francisco Shock. В данный момент он является игроком клуба Sentinels.

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