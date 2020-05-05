Отсутствие разнообразия и запредельная токсичность. Почему игроки уходят из Overwatch

Overwatch испытывает большие проблемы. Не станем кидаться громкими словами и говорить, что игра загибается, но факт налицо — из Overwatch начали уходить не только комментаторы и аналитики, но и игроки.

На днях Overwatch покинул действующий чемпион лиги Джей Sinatraa Вон, променявший Overwatch на Valorant. А это уже серьёзный звоночек для разработчиков: из игры ушёл не никому неизвестный киберспортсмен, а культовый игрок, который привёл сборную США к победе в мировом Кубке и помог San Francisco Shock выиграть Overwatch League. Впоследствии его признали самым ценным игроком этих двух турниров.

Джей «Sinatraa» Вон

Что не так с Overwatch, раз из неё уходят игроки такого калибра? Бывший профессиональный игрок в Overwatch Брэндон Seagull Ланд говорит, что главная проблема игры заключается в её прямолинейности. Из-за постоянных изменений баланса игрокам приходится действовать по однообразным стратегиям. Многие команды являются зеркальным отражением других и редко когда могут удивить чем-то новым. Если одна команда играет комбинацией Жнец — Мэй, то остальные, вместо того чтобы её как-то законтрить, начинают использовать эту же связку.



Зрителям приходится наблюдать за одними и теми же действиями из матча в матч. И чтобы привнести хоть какое-то разнообразие в Overwatch, Blizzard ввела ротацию героев. Разработчики думали, что благодаря временным запретам на использование определённых героев игровой процесс станет разнообразнее. Но ротация не только не помогла, а внесла дополнительный дисбаланс. Большие вопросы есть и по системе 2-2-2. В игру со сломанным балансом разработчики завезли принудительный выбор стороны, лишив таким образом игроков вариативности, просто запихнув их в строгие рамки.

Комментатор StarLadder Александр Homer Лысенко считает, что Overwatch уже ничто не спасёт. Он расстроен отсутствием вариативности героев, драфта и адекватного баланса. Добавим ко всем этим проблемам ещё одну — токсичность. В частности, использование нецензурных словечек и ругательств, откровенный расизм и харассмент. Overwatch в этом плане переплюнула всех. Дошло до того, что девушки заранее отключают чат, чтобы не выслушивать в свой адрес поток грязи. Правда, эта проблема существует в любой популярной онлайн-игре, однако в Overwatch она ощущается особенно остро.

Далеко за примером ходить не надо, достаточно вспомнить недавнюю ситуацию, которая произошла с киберспортсменкой Франсин Fran Во. Во время турнира Flash Ops: Echo Showdown команда девушки Test Team 1 оказалась сильнее всех. И всё бы ничего, только девушка столкнулась с оскорблениями и унижениями прямо во время турнира. Болельщики поливали её грязью за любое неправильное действие и считали обузой, хотя она выступила значительно лучше большинства игроков поддержки. Удивительно, но, несмотря на то что ситуация была предана широкой огласке, Blizzard никак её не прокомментировала.

Франсин Fran Во

Сможет ли Blizzard реабилитироваться перед игроками в Overwatch 2? Верится в это с большим трудом. Ведь что такое Overwatch 2 — это дополнение, которое позиционируется разработчиками как полноценная игра. Если компания за два с половиной года не смогла сделать так, чтобы в игре была нормальная, адекватная мета, а за игровым процессом было интересно наблюдать, то что изменится после выпуска Overwatch 2?



Введите ограничение на зеркальные пики и одной проблемой станет меньше. Нет, вместо этого разработчики вводят ротацию, чтобы вместо одного зеркального пика появился другой. А после того, как был введён поиск по ролям, игроки вынуждены тратить около 10 минут, чтобы найти матч. 10 минут тратить на ожидание, когда сама игра длится 15 минут, — согласитесь, сомнительное удовольствие.