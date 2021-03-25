Стример с «бесконечной трансляцией» ввёл ограничения на платные донаты

25-летний стример Людвиг «Ludwig» Агрен на этой неделе стал одним из самых популярных создателей контента. 14 марта он запустил стрим-марафон, длительность которого продлевают зрители с помощью своих донатов и платных подписок («сабам»). Трансляция длится уже больше недели, и за это время Ludwig увеличил количество платных подписчиков до 110 тысяч, и, видимо, это не предел.

В конце концов стример был вынужден ввести ограничение на 100 «сабов» от одного пользователя. Он дал задание своим модераторам блокировать всех, кто попытается подарить ему больше. Агрен объяснил это тем, что некоторые зрители слишком увлекаются и уже подарили ему больше тысячи платных подписок, что равняется как минимум $5 тысячам.

Сейчас Людвиг принимает ванну, занимается спортом и кушает в прямом эфире. Иногда в трансляции находится место различным видеоиграм, фильмам и роликам с YouTube. Как долго будет идти его стрим, пока неизвестно — изначально Ludwig планировал, что трансляция продлится не больше недели.