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The Last of Us Part II, Red Dead Redemption 2, Ghost of Tsushima и другие игры отдают по большим скидкам в PS Store

В PS Store стартовала весенняя распродажа игр — The Last of Us 2 отдают с 57% скидкой
Киберспорт 0
Аудио-версия:

31 марта в PS Store началась весенняя распродажа — почти 500 игр отдают со скидками. Это лишь первая волна скидок — 15 апреля одни игры заменят другими. Акция продлится до 29 апреля.

Самые интересные предложения в PS Store

Страница со всеми скидками доступна по этой ссылке.

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