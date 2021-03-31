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В PS Store стартовала весенняя распродажа игр — The Last of Us 2 отдают с 57% скидкой

31 марта в PS Store началась весенняя распродажа — почти 500 игр отдают со скидками. Это лишь первая волна скидок — 15 апреля одни игры заменят другими. Акция продлится до 29 апреля.

Самые интересные предложения в PS Store

Страница со всеми скидками доступна по этой ссылке.