В PS Store стартовала весенняя распродажа игр — The Last of Us 2 отдают с 57% скидкой
31 марта в PS Store началась весенняя распродажа — почти 500 игр отдают со скидками. Это лишь первая волна скидок — 15 апреля одни игры заменят другими. Акция продлится до 29 апреля.
Самые интересные предложения в PS Store
- The Last of Us 2 — 1934 рублей (было 4499)
- Mortal Kombat 11 — 1279 рублей (было 3199)
- Red Dead Redemption 2 — 1999 рублей (было 3999)
- Ghost of Tsushima — 2849 рублей (было 4999)
- Assassin’s Creed Valhalla — 2879 рублей (было 4499)
- Control Ultimate Edition — 1709 рублей (было 2849)
- Resident Evil 3 — 1154 рублей (было 3499)
- Uncharted 4: A Thief’s End — 714 рублей (было 1429)
- Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition — 1749 рублей (было 4999)
- DOOM Eternal — 1599 рублей (было 3999)
- Mafia: Definitive Edition — 1949 рублей (было 2599)
- The Witcher 3 — издание Игра года — 519 рублей (было 2599)
- Resident Evil 7 — 599 рублей (было 1199)
- Resident Evil 2 — 919 рублей (было 2299)
- Metro Exodus — 689 рублей (было 2299)
- Hitman 3 — 3749 рублей (было 4999)
Страница со всеми скидками доступна по этой ссылке.
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