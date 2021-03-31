В мире Cyberpunk 2077 не будет онлайн-игры

CD Projekt RED отказалась от добавления мультиплеера в Cyberpunk 2077. Впервые о многопользовательском режиме разработчики заявили в 2019 году и с тех пор работали над ним. Однако во время сегодняшнего обращения сооснователь студии Адам Кичиньский отметил, что студия изменила свою стратегию.
«Ранее мы сообщали, что нашим следующим AAA-тайтлом станет мультиплеер к Cyberpunk 2077. Однако мы решили пересмотреть этот план. Учитывая новую гибкую систему работы, студия заинтересована в добавлении мультиплеера во все франшизы, нежели в работе над крупной сетевой игрой в одном конкретном тайтле», — заявил разработчик.
Также Кичиньский рассказал, что CD Projekt RED и дальше будет развивать франшизу «Ведьмака» и Cyberpunk 2077, выпуская высококачественные проекты в этих вселенных. Скорее всего, наработки нынешнего мультиплеера будут использованы там.
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