CD Projekt RED продолжит развивать Cyberpunk 2077 и «Ведьмак»

Один из основателей CD Projekt RED Адам Кичиньский рассказал о планах компании. Начиная с 2022 года, студия начнёт работать над несколькими ААА-играми и расширениями. Также разработчик сообщил, что «будущие маркетинговые кампании будут намного короче, а рекламный контент будет выходить ближе к фактическому выпуску игры».

«Мы хотим быть уверены, что можем работать с двумя крупными франшизами одновременно, обеспечивая при этом высокое качество нашей продукции. Мы делаем акцент на технологическом прогрессе и хотим создать универсальные команды разработчиков», — сказал Кичиньский.

Представитель студии заявил, что однопользовательские RPG будут приоритетными для студии. Также Кичиньский подчеркнул, что CDPR видит потенциал «Ведьмака» и «Киберпанка» и продолжит развивать эти франшизы, наполняя их контентом. Например, обновление The Witcher 3: Wild Hunt для PS5 выйдет во второй половине этого года.

CD Projekt RED останется инклюзивным и разнообразным рабочим местом. Но на первом месте стоит благополучие сотрудников и предоставление им возможности профессионального и личностного развития.



Также студия решила ежегодно публиковать планы на ближайшие кварталы.