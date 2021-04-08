Корейский игрок в Overwatch: быть азиатом в США ужасно! На меня специально кашляют!

Южнокорейский игрок в Overwatch Ли Fearless Ю Сёк рассказал что его команда Dallas Fuel часто сталкивается с проявлениями расизма. Американцы путают его и товарищей по команде с китайцами, обвиняя в распространении COVID-19.

На Twitch он назвал жизнь азиатов в Америке «ужасной». Об этом сообщает портал IGN.

Fearless заявил, что после ослабления ограничительных мер по борьбе с коронавирусом люди перестали носить маски и это его беспокоит.

«Это действительно серьезно. Я думаю, корейцы, живущие за границей, должны быть осторожными, расизм здесь невероятный. Люди продолжают преследовать нас. Я впервые сталкиваюсь с таким расизмом», — рассказал киберспортсмен.

Он добавил, что в США к нему и его товарищам по команде часто подходили люди без масок, чтобы покашлять на него. Некоторые из них вовсе называли их «чертовыми китайцами».

Чтобы избежать расистских нападок игрок стал носить командную форму даже в повседневной жизни.

«Если на мне моя кофта, я думаю, они понимают, что мы часть какой-то команды, и не беспокоят нас так сильно. Но если на мне повседневная одежда, они подбегают к нам и начинают издеваться», — сказал Fearless.