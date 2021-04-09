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Экранизации Mortal Kombat прогнозируют рекордные кассовые сборы в России

Экранизации Mortal Kombat прогнозируют рекордные кассовые сборы в России
Киберспорт 0
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Новой экранизации Mortal Kombat пророчат рекордные сборы от проката в России. По прогнозам «Бюллетеня кинопрокатчика», в свой первый уикенд (8-11 апреля) фильм заработает не менее 550 млн рублей.

Эти показатели выше, чем у киноленты «Годзилла против Конга», чьи сборы, ожидалось, составят не менее 250 млн рублей за первые четыре дня проката, а также отечественного фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», ожидаемая выручка которого оценивалась в 200 млн рублей.

Премьера фильма в российских кинотеатрах состоялась вчера, 8 апреля. Западный релиз экранизации запланирован на 23 апреля. Картина рассказывает историю о бойце MMA Коуле Янге, который ничего не знает о своём происхождении. Ему предстоит принять участие в смертельном поединке, организованном императором Внешнего мира Шан Цзуном.

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