Сценарист Assassin’s Creed назвал возможную локацию следующей игры серии

Автор сюжета отметил, что его привлекают Бразилия и Мальта. Однако вторая не может стать площадкой игровых действий из-за небольшой территории. А вот Бразилия привлекает Мерсека своей богатой историей и вполне подходит для сюжета какой-нибудь части серии.
«Как человека одержимого историей меня интересуют воины в затерянном обществе на острове Мальта. Я был бы готов сделать её популярной. Однако игры серии огромны. Мне кажется, богатая культура Южной Америки — это то, что нам предстоит полностью изучить. От инков до конкистадоров — это очень интересное время. Мы уже немного затронули его в Black Flag, но я всё же склоняюсь к бразильскому региону».
Отметим, что сценарист поделился с журналистами личной точкой зрения, а не сообщил официальные планы Ubisoft. Пока студия не делала никаких анонсов, отсутствует и какая-либо инсайдерская информация. Последняя игра серия Assassin’s Creed Valhalla вышла в ноябре 2020 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. Игра Ubisoft получила высокие оценки от критиков и пользователей. Ближайшее DLC под названием «Гнев друидов» выйдет 29 апреля, а второе расширение «Осада Парижа» ожидается в начале лета.
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